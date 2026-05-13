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Nike Phantom
耐克暗煞系列足球
20% 折让
Nike Phantom 耐克暗煞系列足球灵感源自 Nike Phantom 鞋款，助你在训练场上大展身手。12 块球皮设计，经久耐用，有助保持球形，轻松驾驭训练。
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/爆炸粉
- 款式： HV6335-102
Nike Phantom
20% 折让
Nike Phantom 耐克暗煞系列足球灵感源自 Nike Phantom 鞋款，助你在训练场上大展身手。12 块球皮设计，经久耐用，有助保持球形，轻松驾驭训练。
产品细节
- 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/爆炸粉
- 款式： HV6335-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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