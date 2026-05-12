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Nike Phantom 6 High Elite 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋 - 赛车蓝/白色/爆炸粉

Nike Phantom 6 High Elite

耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋

23% 折让

执着于准确度？谁不是呢？攻势全开，绿茵利器。Nike Phantom 6 High Elite 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋采用 Gripknit 材料，助力利落控球。抓附纹理设计，助你抓住机会，掌控全局。结合 Cyclone 360 抓地设计，助力疾速切入，抢占先机。


  • 显示颜色： 赛车蓝/白色/爆炸粉
  • 款式： HJ2147-446

Nike Phantom 6 High Elite

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非凡触球体验

Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥出色控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。

强劲抓地，驾驭球场

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

自然贴合

革新鞋框，尤其是鞋头部位，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性 Flyknit 飞织材料，妥帖包覆，缔造稳固的穿着感受。Ghost 系带系统可在系好鞋带后包覆鞋带，减少干扰因素。

产品细节

  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 赛车蓝/白色/爆炸粉
  • 款式： HJ2147-446

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