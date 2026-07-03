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Nike Phantom 6 High Elite
耐克破阵·暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋
25% 折让
Nike Phantom 6 High Elite 耐克破阵·暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋专为提升控球准确度而打造，采用 Gripknit 材料，让你把握破门良机；结合外底 Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。
- 显示颜色： 多色/黑
- 款式： IH1779-900
Nike Phantom 6 High Elite
25% 折让
Nike Phantom 6 High Elite 耐克破阵·暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋专为提升控球准确度而打造，采用 Gripknit 材料，让你把握破门良机；结合外底 Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。
准确触球，利落踢射
Nike Gripknit 抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥准确控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附效果。
强劲抓地，驾驭球场
前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。
自然贴合
鞋框结构带来贴合自然的穿着体验。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性 Flyknit 飞织材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受；Ghost 系带系统可在系好鞋带后包覆鞋带，减少干扰因素。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 多色/黑
- 款式： IH1779-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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