Nike Phantom 6 High Elite LV8

¥2,099

执着于准确度？谁不是呢？Nike Phantom 6 High Elite LV8 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋采用 Gripknit 材料，助力准确控球。抓附纹理设计，助你把握每一个机会。错失进球机会？不存在的。Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。采用柔和的细节设计，让你在年度重量级大赛来临之际保持清醒。

至静之境

来感受“球场风暴”来临前的宁静时刻。这款 LV8 足球鞋采用令人放松的色调，助你调整呼吸、沉淀思绪，为足球盛会蓄势待发。

准确触球，利落踢射

Nike Gripknit 抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥准确控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附效果。

强劲抓地，驾驭球场

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

自然贴合

鞋框结构带来贴合自然的穿着体验。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性 Flyknit 飞织材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受；Ghost 系带系统可在系好鞋带后包覆鞋带，减少干扰因素。