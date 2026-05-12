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Nike Phantom 6 High Elite LV8
耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋
20% 折让
执着于准确度？谁不是呢？Nike Phantom 6 High Elite LV8 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋采用 Gripknit 材料，助力控球。抓附纹理设计，拉近双足与球面的距离，助你抓住每一个机会，掌控全局。结合 Cyclone 360 抓地设计，助力疾速切袭，占尽先机。
- 显示颜色： 中灰/黑/琥珀金
- 款式： IF4099-288
Nike Phantom 6 High Elite LV8
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非凡触球体验
Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥出色控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附效果。
强劲抓地，驾驭球场
前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。
自然贴合
鞋框结构带来贴合自然的穿着体验，尤其在鞋头空间表现出色。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性 Flyknit 飞织材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。Ghost 系带系统可在系好鞋带后包覆鞋带，减少干扰因素。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 中灰/黑/琥珀金
- 款式： IF4099-288
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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