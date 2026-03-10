Nike Phantom 6 High Elite LV8

¥2,199

执着于准确度？谁不是呢？Nike Phantom 6 High Elite LV8 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋采用 Gripknit 材料，助力控球。抓附纹理设计，拉近双足与球面的距离，助你抓住每一个机会，掌控全局。结合 Cyclone 360 抓地设计，助力疾速切袭，占尽先机。

非凡触球体验 Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥出色控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附效果。 强劲抓地，驾驭球场 前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。 自然贴合 鞋框结构带来贴合自然的穿着体验，尤其在鞋头空间表现出色。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性 Flyknit 飞织材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。Ghost 系带系统可在系好鞋带后包覆鞋带，减少干扰因素。