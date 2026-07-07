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Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
耐克暗煞系列哈兰德男/女 TF 人造场地低帮足球鞋
10% 折让
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男/女 TF 人造场地低帮足球鞋的灵感源自埃尔林在球场上的强大统治力。关键部位融入 NikeSkin 触球区域，助力准确触球，塑就利落踢射表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。
- 显示颜色： 潘趣红/冲击绿/黑
- 款式： HQ2326-603
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
10% 折让
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男/女 TF 人造场地低帮足球鞋的灵感源自埃尔林在球场上的强大统治力。关键部位融入 NikeSkin 触球区域，助力准确触球，塑就利落踢射表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。
设计揭秘
这款鞋的后跟图案酷似漩涡，让人不由自主地被吸引，展现埃尔林在球场上的强大统治力。鲜明的撞色设计既是对埃尔林强烈竞争意识的致敬，也是对其“足球应当充满乐趣”这一信念的呼应。
准确触球，利落踢射
加大 NikeSkin 触球区域受精制网眼加持，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。
出众抓地力，驾驭人造场地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
自然贴合
鞋框结构带来贴合自然的穿着体验。该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 潘趣红/冲击绿/黑
- 款式： HQ2326-603
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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