Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"

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Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男/女 TF 人造场地低帮足球鞋的灵感源自埃尔林在球场上的强大统治力。关键部位融入 NikeSkin 触球区域，助力准确触球，塑就利落踢射表现。抓附纹理设计，助你拿下射门机会。

设计揭秘

这款鞋的后跟图案酷似漩涡，让人不由自主地被吸引，展现埃尔林在球场上的强大统治力。鲜明的撞色设计既是对埃尔林强烈竞争意识的致敬，也是对其“足球应当充满乐趣”这一信念的呼应。

准确触球，利落踢射

加大 NikeSkin 触球区域受精制网眼加持，有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。

出众抓地力，驾驭人造场地

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。

自然贴合

鞋框结构带来贴合自然的穿着体验。该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。