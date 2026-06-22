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Nike Phantom 6 Low Elite 耐克暗煞系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋 - 赛车蓝/白色/爆炸粉

Nike Phantom 6 Low Elite

耐克暗煞系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋

Nike Phantom 6 Low Elite 耐克暗煞系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋 - 赛车蓝/白色/爆炸粉
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执着于出色控球表现？谁不是呢？攻势全开，绿茵利器。Nike Phantom 6 Low Elite 耐克暗煞系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋采用匠心的 Gripknit 材料，助力出色控球。抓附纹理设计，助你抓住机会，掌控全局。结合锥形鞋钉，助力疾速切入，抢占先机。


  • 显示颜色： 赛车蓝/白色/爆炸粉
  • 款式： HQ2335-446

Nike Phantom 6 Low Elite

执着于出色控球表现？谁不是呢？攻势全开，绿茵利器。Nike Phantom 6 Low Elite 耐克暗煞系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋采用匠心的 Gripknit 材料，助力出色控球。抓附纹理设计，助你抓住机会，掌控全局。结合锥形鞋钉，助力疾速切入，抢占先机。

非凡触球感

Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥出色控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。

强劲抓地，驾驭球场

底板融入锥形鞋钉，提供出众抓地力，助力疾速畅动。

自然贴合

革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 赛车蓝/白色/爆炸粉
  • 款式： HQ2335-446

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