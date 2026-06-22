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Nike Phantom 6 Low Elite
耐克暗煞系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋
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此配色当前无货
执着于出色控球表现？谁不是呢？攻势全开，绿茵利器。Nike Phantom 6 Low Elite 耐克暗煞系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋采用匠心的 Gripknit 材料，助力出色控球。抓附纹理设计，助你抓住机会，掌控全局。结合锥形鞋钉，助力疾速切入，抢占先机。
- 显示颜色： 赛车蓝/白色/爆炸粉
- 款式： HQ2335-446
Nike Phantom 6 Low Elite
执着于出色控球表现？谁不是呢？攻势全开，绿茵利器。Nike Phantom 6 Low Elite 耐克暗煞系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋采用匠心的 Gripknit 材料，助力出色控球。抓附纹理设计，助你抓住机会，掌控全局。结合锥形鞋钉，助力疾速切入，抢占先机。
非凡触球感
Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥出色控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。
强劲抓地，驾驭球场
底板融入锥形鞋钉，提供出众抓地力，助力疾速畅动。
自然贴合
革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。
产品细节
- 适用于人造长草球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 赛车蓝/白色/爆炸粉
- 款式： HQ2335-446
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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