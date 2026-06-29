这是你专属的得分优势。Nike Phantom 6 Low Elite x Cactus Jack 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用 Travis Scott 标志性风格，助你掌控每一次机会。专为准确控球打造，Gripknit 抓附纹理，无论干湿场地均可带来出色触球表现；Cyclone 360 抓地设计助你稳固蹬地、灵活转向，轻松突破防守。穿上 Phantom，强势进攻。

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