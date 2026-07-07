Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"

¥1,709 ¥1,899 10% 折让

这款 Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋的灵感源自埃尔林在球场上的强大统治力。当他锁定目标时，焕新打造的 Gripknit 材料，带来利落控球表现；外底结合 Cyclone 360 抓地设计则助他摆脱防守球员。

设计揭秘

这款鞋的后跟图案酷似漩涡，让人不由自主地被吸引，展现埃尔林在球场上的强大统治力。鲜明的撞色设计既是对埃尔林强烈竞争意识的致敬，也是对其“足球应当充满乐趣”这一信念的呼应。

准确触球，利落踢射

Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助埃尔林发挥出色控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附效果。

旋转抓地力

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助埃尔林轻松急停转向。

自然贴合

鞋框结构为埃尔林带来贴合自然的穿着体验。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。