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Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
耐克暗煞系列哈兰德男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
10% 折让
这款 Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋的灵感源自埃尔林在球场上的强大统治力。当他锁定目标时，焕新打造的 Gripknit 材料，带来利落控球表现；外底结合 Cyclone 360 抓地设计则助他摆脱防守球员。
- 显示颜色： 潘趣红/冲击绿/黑
- 款式： HQ2332-603
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
10% 折让
这款 Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋的灵感源自埃尔林在球场上的强大统治力。当他锁定目标时，焕新打造的 Gripknit 材料，带来利落控球表现；外底结合 Cyclone 360 抓地设计则助他摆脱防守球员。
设计揭秘
这款鞋的后跟图案酷似漩涡，让人不由自主地被吸引，展现埃尔林在球场上的强大统治力。鲜明的撞色设计既是对埃尔林强烈竞争意识的致敬，也是对其“足球应当充满乐趣”这一信念的呼应。
准确触球，利落踢射
Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助埃尔林发挥出色控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附效果。
旋转抓地力
前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助埃尔林轻松急停转向。
自然贴合
鞋框结构为埃尔林带来贴合自然的穿着体验。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 潘趣红/冲击绿/黑
- 款式： HQ2332-603
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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