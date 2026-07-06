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Nike Phantom 6 Low Elite LV8
耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
10% 折让
执着于准确度？谁不是呢？Nike Phantom 6 Low Elite LV8 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用 Gripknit 材料，助力准确控球。抓附纹理设计，助你把握每一个机会。错失进球机会？不存在的。Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。采用柔和的细节设计，让你在年度重量级大赛来临之际保持清醒。
- 显示颜色： 幻影/冰番石榴色/幻影
- 款式： IO8217-008
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
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执着于准确度？谁不是呢？Nike Phantom 6 Low Elite LV8 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用 Gripknit 材料，助力准确控球。抓附纹理设计，助你把握每一个机会。错失进球机会？不存在的。Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。采用柔和的细节设计，让你在年度重量级大赛来临之际保持清醒。
静谧之境
来感受“球场风暴”来临前的宁静时刻。这款 LV8 足球鞋采用令人放松的色调，助你调整呼吸、沉淀思绪，为足球盛会蓄势待发。
非凡触球体验
Nike Gripknit 抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥准确控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附效果。
强劲抓地，驾驭球场
前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。
自然贴合
鞋框结构带来贴合自然的穿着体验。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 幻影/冰番石榴色/幻影
- 款式： IO8217-008
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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