执着于准确度？谁不是呢？Nike Phantom 6 Low Elite LV8 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用 Gripknit 材料，助力准确控球。抓附纹理设计，助你把握每一个机会。错失进球机会？不存在的。Cyclone 360 抓地设计，助力快速切入。采用柔和的细节设计，让你在年度重量级大赛来临之际保持清醒。

来感受“球场风暴”来临前的宁静时刻。这款 LV8 足球鞋采用令人放松的色调，助你调整呼吸、沉淀思绪，为足球盛会蓄势待发。

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