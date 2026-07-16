Nike Phantom 6 Low Elite x Cactus Jack

¥1,499

这是你专属的得分优势。Nike Phantom 6 Low Elite x Cactus Jack 耐克暗煞系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋采用 Travis Scott 标志性风格，助你掌控每一次机会。专为利落控球打造，革新鞋框设计，自然贴合双足，而 Gripknit 抓附纹理则可在潮湿或干燥场地中提供出色触球感。穿上 Phantom，强势进攻。

准确触球，利落踢射 Nike Gripknit 抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥准确控球表现。无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附效果。 自然贴合 鞋框结构带来贴合自然的穿着体验。该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。