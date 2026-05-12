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Nike Phantom 6 Low Pro
耐克暗煞系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋
19% 折让
攻势全开，绿茵利器。穿上 Nike Phantom 6 Low Pro 耐克暗煞系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，努力化失误为进球。该鞋款采用抓附力出众的 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，塑就利落踢射表现。
- 显示颜色： 赛车蓝/白色/爆炸粉
- 款式： HJ4123-446
Nike Phantom 6 Low Pro
19% 折让
攻势全开，绿茵利器。穿上 Nike Phantom 6 Low Pro 耐克暗煞系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，努力化失误为进球。该鞋款采用抓附力出众的 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，塑就利落踢射表现。
准确触球，利落踢射
Nike VenomSkin 材料覆盖足球鞋的触球区域，抓附力出众，在你传球、带球和射门时铸就出众控球表现。Flyknit 飞织材料巧搭 VenomSkin，让双足贴近足球。
出众抓地力，驾驭人造场地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
自然贴合
革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。
匠心泡棉，出众回弹
中底搭载 ReactX 泡棉，塑就出众回弹的迈步体验。与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 赛车蓝/白色/爆炸粉
- 款式： HJ4123-446
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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