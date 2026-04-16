Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"

¥1,099

这款 Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男/女 AG 人造草地低帮足球鞋的灵感源自埃尔林在球场上的强大统治力。该鞋款采用抓附力出众的 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，塑就利落踢射表现。

设计揭秘

这款鞋的后跟图案酷似漩涡，让人不由自主地被吸引，展现埃尔林在球场上的强大统治力。鲜明的撞色设计既是对埃尔林强烈竞争意识的致敬，也是对其“足球应当充满乐趣”这一信念的呼应。

准确触球，利落踢射

Nike VenomSkin 材料覆盖足球鞋的触球区域，抓附力出众，有助在带球、传球和射门时实现出色控球表现。Flyknit 飞织材料巧搭 VenomSkin，让双足贴近足球。

强劲抓地，驾驭球场

底板配置锥形鞋钉，提供出众抓地力，助力疾速畅动。

自然贴合

鞋框结构带来贴合自然的穿着体验。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。