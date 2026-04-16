Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"

¥999

Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德男/女 TF 人造场地低帮足球鞋的灵感源自 Erling 在球场上的磁力效应。该鞋款采用抓附力出众的 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，塑就利落踢射表现。

设计揭秘

这款鞋的后跟图案酷似漩涡，让人不由自主地被吸引，这也体现了 Erling 在球场上的磁力效应。鲜艳的撞色设计既是对 Erling 强烈竞争意识的致敬，也是对其“足球应当充满乐趣”这一信念的呼应。

准确触球，利落踢射

Nike VenomSkin 材料覆盖足球鞋的触球区域，抓附力出众。Flyknit 飞织材料巧搭 VenomSkin ，在你传球、带球和射门时铸就出众控球表现。

强劲抓地，驾驭球场

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。

自然贴合

革新鞋框，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。

匠心泡棉，出众回弹

中底搭载 ReactX 泡棉，塑就出众回弹的迈步体验。与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。