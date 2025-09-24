Nike Phantom GX 2 Pro
耐克暗煞系列人造场地低帮足球鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
准备好大展身手了吗？Nike Phantom GX 2 Pro 耐克暗煞系列人造场地低帮足球鞋专为你匠心打造，助你以优雅灵动的球风和沉着冷静的心态攻破对手防线，从容锁定胜局。略带弹性的 Flyknit 飞织鞋面和牢固抓地设计，助你展现迅捷灵活表现，令球技跃升新层次。
- 显示颜色： 怒火蓝/白色
- 款式： FJ2583-400
出众触球感
抓附覆面覆盖鞋款的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。有助在不同天气情况下实现出众控球表现。
出众抓地力，驾驭人造场地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
舒适贴合
鞋口采用 Flyknit 飞织材料，贴合有型，赋予脚踝舒适感受。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
