 
Nike Phantom GX 2 Pro 耐克暗煞系列人造场地低帮足球鞋 - 怒火蓝/白色

Nike Phantom GX 2 Pro

耐克暗煞系列人造场地低帮足球鞋

¥799

售罄：

此配色当前无货

准备好大展身手了吗？Nike Phantom GX 2 Pro 耐克暗煞系列人造场地低帮足球鞋专为你匠心打造，助你以优雅灵动的球风和沉着冷静的心态攻破对手防线，从容锁定胜局。略带弹性的 Flyknit 飞织鞋面和牢固抓地设计，助你展现迅捷灵活表现，令球技跃升新层次。


  • 显示颜色： 怒火蓝/白色
  • 款式： FJ2583-400

准备好大展身手了吗？Nike Phantom GX 2 Pro 耐克暗煞系列人造场地低帮足球鞋专为你匠心打造，助你以优雅灵动的球风和沉着冷静的心态攻破对手防线,从容锁定胜局。略带弹性的 Flyknit 飞织鞋面和牢固抓地设计，助你展现迅捷灵活表现，令球技跃升新层次。

出众触球感

抓附覆面覆盖鞋款的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。有助在不同天气情况下实现出众控球表现。

出众抓地力，驾驭人造场地

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。

舒适贴合

鞋口采用 Flyknit 飞织材料，贴合有型，赋予脚踝舒适感受。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫设计
