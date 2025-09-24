Nike Phantom GX 2 Pro

¥799

准备好大展身手了吗？Nike Phantom GX 2 Pro 耐克暗煞系列人造场地低帮足球鞋专为你匠心打造，助你以优雅灵动的球风和沉着冷静的心态攻破对手防线，从容锁定胜局。略带弹性的 Flyknit 飞织鞋面和牢固抓地设计，助你展现迅捷灵活表现，令球技跃升新层次。

出众触球感 抓附覆面覆盖鞋款的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。有助在不同天气情况下实现出众控球表现。 出众抓地力，驾驭人造场地 橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。 舒适贴合 鞋口采用 Flyknit 飞织材料，贴合有型，赋予脚踝舒适感受。