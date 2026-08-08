Nike Phantom GX Academy AG

¥599

想让比赛表现跃升新层次？ Nike Phantom GX Academy AG 暗煞系列男子人造草地足球鞋匠心应你所需，铸就准确控球力，让你迸发赛场潜能，恣意出彩。 采用 NikeSkin 触球区域设计，带来出色控球表现；结合匠心底板，让你在转向和冲刺时迅捷自如。高能战靴上脚，助力引爆应战本能，组织进攻，实力应战。

非凡触球体验

加大 NikeSkin 触球区域，让双足贴近足球，铸就出众带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。 鞋面具有柔软质感，鞋内侧触球区域加大，打造出众触球体验。

流线贴合，舒适感受

后跟采用不对称图案设计，独特醒目。 后跟搭配柔软材料，减少不适感和压力，且不失稳定性和结构感。

强劲抓地，驾驭球场

锥形鞋钉设计，助你在转向和变换攻防动作之际牢牢抓附草地地面，实现疾速起步，顺畅过渡。