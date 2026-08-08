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Nike Phantom GX Elite DF FG 暗煞系列男子天然硬质草地足球鞋 - 透明粉/白色

Nike Phantom GX Elite DF FG

暗煞系列男子天然硬质草地足球鞋

¥2,299

售罄：

此配色当前无货

匠心设计，精益求精。 Nike Phantom GX Elite DF FG 暗煞系列男子天然硬质草地足球鞋专为你和世界精英球员打造，以其出众品质满足你的追求。 Nike Gripknit 材料提升触球感，搭配直观设计，助你实现准确踢射和近距离控球表现。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。


  • 显示颜色： 透明粉/白色
  • 款式： DC9969-610

Nike Phantom GX Elite DF FG

¥2,299

匠心设计，精益求精。 Nike Phantom GX Elite DF FG 暗煞系列男子天然硬质草地足球鞋专为你和世界精英球员打造，以其出众品质满足你的追求。 Nike Gripknit 材料提升触球感，搭配直观设计，助你实现准确踢射和近距离控球表现。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

非凡触球体验

Nike Gripknit 材料打造出色触球感。 它包覆了部分鞋面与系带区域，覆盖双足关键踢射区域。 该鞋款贴合足形，可实现出色抓附性能。

流线贴合，舒适感受

鞋口和后跟采用不对称设计，舒适非凡。 后跟搭配柔软材料，减少不适感和压力，且不失稳定性和结构感。 Ghost Lace 系带系统设计，让你专注应战。 Flyknit 包覆设计，塑就利落触球体验， 与 Gripknit 相得益彰，打造稳固贴合感。

强劲抓地，驾驭球场

Tri-star 鞋钉搭配前足弯曲凹槽设计，铸就出众抓地力，助你轻松转向。 外底饰有线条， 犹如球场上的你在射门前强势过人、迂回跑位的典型进击模式。

产品细节

  • 适用于微湿短草球场
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 透明粉/白色
  • 款式： DC9969-610

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