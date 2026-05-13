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Nike Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒短款连帽衫 - 图腾黑紫/帆白

Nike Phoenix Fleece

女子 Oversize 风加绒短款连帽衫

10% 折让

Nike Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒短款连帽衫掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。超宽松版型营造格外宽松的穿着体验，短款剪裁塑就利落外观。加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/帆白
  • 款式： IF0259-502

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Nike Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒短款连帽衫掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。超宽松版型营造格外宽松的穿着体验，短款剪裁塑就利落外观。加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 纽扣前襟
  • 厚实罗纹下摆和袖口
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 图腾黑紫/帆白
  • 款式： IF0259-502

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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