Nike Pico 5 Lil (TDV)

¥299

让小宝贝穿上 Nike Pico 5 Lil (TDV) 婴童运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。 匠心耐克勾标志巧搭可爱动物元素，为鞋款注入生动活力；固定带使用便捷，可迅速固定。让小宝贝在外出玩耍时穿上它，扮演一只行动迅捷的狐狸。

动物风范 该鞋款出自 Lil 系列，设计灵感源自孩子妙趣无穷的想象世界。 爪印和动物图案细节设计，激发小宝贝的丰富创想和探索精神。 经久耐穿 天然皮革、合成材质与织物组合设计，塑就出众耐穿性，为不断活动的小脚提供出色支撑力。 固定带设计 简约固定带设计，便于小宝贝学习穿脱。