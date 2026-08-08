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Nike Pico 5 Lil (PSV) 幼童运动童鞋 - 迷幻橙/狼灰/冰川蓝/山峰白

Nike Pico 5 Lil (PSV)

幼童运动童鞋

¥329

售罄：

此配色当前无货

让小宝贝穿上 Nike Pico 5 Lil (PSV) 幼童运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。 毛绒耐克勾标志巧搭可爱动物元素，为鞋款注入生动活力；固定带使用便捷，可迅速固定。让小宝贝在外出玩耍时穿上它，扮演一只行动迅捷的狐狸。


  • 显示颜色： 迷幻橙/狼灰/冰川蓝/山峰白
  • 款式： DQ8372-800

Nike Pico 5 Lil (PSV)

¥329

让小宝贝穿上 Nike Pico 5 Lil (PSV) 幼童运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。 毛绒耐克勾标志巧搭可爱动物元素，为鞋款注入生动活力；固定带使用便捷，可迅速固定。让小宝贝在外出玩耍时穿上它，扮演一只行动迅捷的狐狸。

动物趣味元素

该鞋款出自 Lil 系列，设计灵感源自每个孩子妙趣无穷的想象世界。 爪印、动物图案和柔软细节设计，激发小宝贝的丰富创想和探索精神。

经久耐穿

天然皮革、合成材质与织物组合设计，塑就出众耐穿性，为不断活动的小脚提供出色支撑力。

固定带设计

简约固定带设计，便于小宝贝学习穿脱。

产品细节

  • 柔软泡绵，缓震出众
  • 鞋头打孔设计
  • 后跟提拉设计
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 迷幻橙/狼灰/冰川蓝/山峰白
  • 款式： DQ8372-800

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