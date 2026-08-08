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Nike Pico 5 Lil (PSV)
幼童运动童鞋
¥329
售罄：
此配色当前无货
让小宝贝穿上 Nike Pico 5 Lil (PSV) 幼童运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。 毛绒耐克勾标志巧搭可爱动物元素，为鞋款注入生动活力；固定带使用便捷，可迅速固定。让小宝贝在外出玩耍时穿上它，扮演一只行动迅捷的狐狸。
- 显示颜色： 迷幻橙/狼灰/冰川蓝/山峰白
- 款式： DQ8372-800
Nike Pico 5 Lil (PSV)
¥329
让小宝贝穿上 Nike Pico 5 Lil (PSV) 幼童运动童鞋，沿着小动物的足迹尽情探索。 毛绒耐克勾标志巧搭可爱动物元素，为鞋款注入生动活力；固定带使用便捷，可迅速固定。让小宝贝在外出玩耍时穿上它，扮演一只行动迅捷的狐狸。
动物趣味元素
该鞋款出自 Lil 系列，设计灵感源自每个孩子妙趣无穷的想象世界。 爪印、动物图案和柔软细节设计，激发小宝贝的丰富创想和探索精神。
经久耐穿
天然皮革、合成材质与织物组合设计，塑就出众耐穿性，为不断活动的小脚提供出色支撑力。
固定带设计
简约固定带设计，便于小宝贝学习穿脱。
产品细节
- 柔软泡绵，缓震出众
- 鞋头打孔设计
- 后跟提拉设计
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 迷幻橙/狼灰/冰川蓝/山峰白
- 款式： DQ8372-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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