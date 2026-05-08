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Nike Precision 8 Low
男子篮球鞋
20% 折让
穿上 Nike Precision 8 Low 男子篮球鞋，无论突破上篮还是外线出手，都能助你发挥出色表现。融合地面掌控感、舒适脚感与出色球场抓地力，这款低帮篮球鞋助你打出影响力。进入状态，打出决定胜负的一招。
- 显示颜色： 白色/浅清透蓝/热情红/白色
- 款式： IH1104-101
Nike Precision 8 Low
20% 折让
穿上 Nike Precision 8 Low 男子篮球鞋，无论突破上篮还是外线出手，都能助你发挥出色表现。融合地面掌控感、舒适脚感与出色球场抓地力，这款低帮篮球鞋助你打出影响力。进入状态，打出决定胜负的一招。
非凡舒适
鞋口和鞋舌上的柔软泡棉为脚踝及脚背区域提供舒适感受。鞋款巧妙平衡地面掌控感与舒适度，助你随心急转，尽情驰骋于赛场两端。鞋面融入透气网眼设计，缔造出众包覆效果。
缓震出众，回弹十足
塑型泡棉中底质感柔软，支撑力出众，为赛场鏖战提供出众缓震性能。
稳稳抓地，畅动自如
人字形抓地底纹提供强劲抓地力，专为具备迅疾表现和出色切入能力的球员打造。外底橡胶向上延伸至鞋头，铸就出色抓地力，助你突破自我。
产品细节
- 匠心覆面
- 模压耐克勾标志
- 显示颜色： 白色/浅清透蓝/热情红/白色
- 款式： IH1104-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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