Nike Premier 3
男/女 TF 人造场地低帮足球鞋
¥599
Nike Premier 3 男/女 TF 人造场地低帮足球鞋采用经典版型结合柔软皮革，再现基本款设计，助你一路向前，自信畅动。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HM0283-001
精心调适，准确触球
优质皮革与合成材质组合鞋面，柔软非凡，打造出色触球感。
二合一外观
翻折式鞋舌融入匠心可裁剪线条，助你在经典造型和前卫外观之间随心选择。
出众抓附，轻松畅行
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的多向抓地力。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
