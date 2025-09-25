Nike Premier 3
Nike Premier 3
30% 折让
Nike Premier 3 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用经典版型结合柔软皮革，再现基本款设计，助你一路向前，自信畅动。
精心调适，利落触球
优质皮革与合成材质鞋面柔软非凡，打造出色触球感。
二合一外观
翻折式鞋舌融入匠心可剪裁线条，助你在经典造型和前卫外观之间随心选择。
出众抓附，轻松畅行
锥形鞋钉提供高速运动所需的强劲抓地力。
产品细节
- 适用于微湿短草球场
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 白色/大学红/游戏宝蓝
- 款式： HM0265-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
