Premier League Strike

足球

¥199

Premier League Strike 足球为你铸就准确踢射表现。球皮融入出色纹理，结合稳定凹槽设计，塑就出众控球体验。

  • 显示颜色： 运动黄/蓝色/激光红/白色
  • 款式： DC2210-710

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