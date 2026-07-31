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Nike Premium
男子梭织夹克
¥799
清冷天气也挡不住你奔赴球场。这款 Nike Premium 男子梭织夹克质感轻盈，拉上拉链，为你的下一场比赛注入热度。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1209-133
Nike Premium
¥799
清冷天气也挡不住你奔赴球场。这款 Nike Premium 男子梭织夹克质感轻盈，拉上拉链，为你的下一场比赛注入热度。
其他细节
- 梭织面料融入些许氨纶，略带弹性
- 宽松版型，衣身和衣袖采用宽松设计
产品细节
- 后领内里挂环设计
- 弹性袖口
- 后领下方饰有刺绣耐克勾标志
- 面料：98% 棉/2% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1209-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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