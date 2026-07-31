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Nike Premium 男子梭织夹克 - 帆白

Nike Premium

男子梭织夹克

¥799

清冷天气也挡不住你奔赴球场。这款 Nike Premium 男子梭织夹克质感轻盈，拉上拉链，为你的下一场比赛注入热度。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IW1209-133

Nike Premium

¥799

清冷天气也挡不住你奔赴球场。这款 Nike Premium 男子梭织夹克质感轻盈，拉上拉链，为你的下一场比赛注入热度。

其他细节

  • 梭织面料融入些许氨纶，略带弹性
  • 宽松版型，衣身和衣袖采用宽松设计

产品细节

  • 后领内里挂环设计
  • 弹性袖口
  • 后领下方饰有刺绣耐克勾标志
  • 面料：98% 棉/2% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IW1209-133

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