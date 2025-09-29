 
Nike Primary Dri-FIT 男子速干百搭长袖上衣 - 地平线绿

售罄：

此配色当前无货

Nike Primary Dri-FIT 男子速干百搭长袖上衣赋予你满满活力，助你轻松应对日常挑战。 轻盈针织面料搭配腋下透气孔眼，助你神清气爽。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。


¥399

Nike Primary Dri-FIT 男子速干百搭长袖上衣赋予你满满活力，助你轻松应对日常挑战。 轻盈针织面料搭配腋下透气孔眼，助你神清气爽。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 罗纹袖口
  • 面料：60% 棉/40% 聚酯纤维。 罗纹拼接：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 地平线绿
  • 款式： HQ4736-370

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。