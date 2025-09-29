Nike Primary Dri-FIT 男子速干百搭长袖上衣赋予你满满活力，助你轻松应对日常挑战。 轻盈针织面料搭配腋下透气孔眼，助你神清气爽。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

Nike Primary Dri-FIT 男子速干百搭长袖上衣赋予你满满活力，助你轻松应对日常挑战。 轻盈针织面料搭配腋下透气孔眼，助你神清气爽。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。