Nike Primary
Dri-FIT 男子速干运动上衣
17% 折让
Nike Primary Dri-FIT 男子速干运动上衣舒适百搭，助你畅动自如，健身房内外皆能轻松驾驭。 轻盈面料可随身体动作自如伸展，Dri-FIT 导湿速干技术帮助保持清爽。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV0436-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，舒适非凡
- 腋下刺绣孔眼，帮助提升透气性
- 腋下拼接设计，提升高磨损区域的灵活性
产品细节
- 80% 聚酯纤维/20% 大麻纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV0436-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
