 
Nike Primary Dri-FIT 男子速干运动上衣

Nike Primary

Dri-FIT 男子速干运动上衣

17% 折让
黑/黑
巴洛克棕/巴洛克棕
沙漠卡其/沙漠卡其

Nike Primary Dri-FIT 男子速干运动上衣舒适百搭，助你畅动自如，健身房内外皆能轻松驾驭。 轻盈面料可随身体动作自如伸展，Dri-FIT 导湿速干技术帮助保持清爽。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HV0436-010

其他细节

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料，舒适非凡
  • 腋下刺绣孔眼，帮助提升透气性
  • 腋下拼接设计，提升高磨损区域的灵活性

产品细节

  • 80% 聚酯纤维/20% 大麻纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  产品细节

