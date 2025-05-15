Nike Primary
Dri-FIT 男子速干长袖百搭上衣
¥359¥39910% 折让
每周辛勤工作后，抽空健健身，或是与好友小聚，生活需要平衡。Nike Primary Dri-FIT 男子速干长袖百搭上衣赋予你满满活力，助你轻松应对日常挑战。针织面料搭配腋下透气孔眼，助你畅享神清气爽。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FB8586-010
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其他细节
- 柔软针织面料，轻盈舒适
- 腋下刺绣孔眼设计，提升透气性
产品细节
- 罗纹衣领与袖口
- 胸前饰有耐克勾刺绣标志
- 面料：棉/聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FB8586-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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