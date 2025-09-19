Nike Primary Fleece
Dri-FIT 男子防晒速干针织运动短裤（无衬裤）
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子防晒速干针织运动短裤（无衬裤）采用柔软针织面料，可导湿速干，专为运动打造，无论是跑步、训练还是瑜伽，皆可轻松驾驭。标准版型结合平缝设计，有效减少摩擦。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ0962-010
导湿速干，舒适非凡
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
安心收纳
侧边拉链口袋，可供存放训练所需物品。
其他细节
- 专为跑步、训练和瑜伽设计
- 无衬里设计
- 面料：针织面料
- 口袋：侧边拉链口袋
- 腰部：弹性腰部搭配抽绳，打造舒适贴合的穿着体验
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 裤脚开衩
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 棉。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
