Nike Primary Fleece

Dri-FIT 男子防晒速干圆领运动衫

¥449

中灰
山峰白

Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子防晒速干圆领运动衫质感柔软，可导湿速干，专为户外训练量身打造。 双面针织面料经久耐穿且富有弹性，结合紫外线防护设计，缔造舒适包覆效果。

  • 显示颜色： 中灰
  • 款式： HV8215-261

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