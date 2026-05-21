 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT 男子防晒速干百搭长袖上衣 - 黑/黑

Nike Primary NanoKnit

Dri-FIT 男子防晒速干百搭长袖上衣

20% 折让

售罄：

此配色当前无货

这款百搭上衣让你在训练中自如伸展，也能轻松应对日常生活。Nike Primary NanoKnit Dri-FIT 男子防晒速干百搭长袖上衣采用弹性双面针织面料，柔软轻盈。我们将其与导湿速干技术和防紫外线功能相结合，使这款长袖上衣成为运动佳选单品。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： II1303-010
  • 原产国家/地区： 中国

Nike Primary NanoKnit

20% 折让

这款百搭上衣让你在训练中自如伸展，也能轻松应对日常生活。Nike Primary NanoKnit Dri-FIT 男子防晒速干百搭长袖上衣采用弹性双面针织面料，柔软轻盈。我们将其与导湿速干技术和防紫外线功能相结合，使这款长袖上衣成为运动佳选单品。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 腋下刺绣孔眼提升透气性，帮助保持清爽
  • 改良衣袖设计，实现出色的伸展幅度
  • 低调缝线设计，提升穿着舒适感

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
  • 本衣款能够为遮盖部位提供 UVA 及 UVB 紫外线保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： II1303-010
  • 原产国家/地区： 中国

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。