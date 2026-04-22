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Nike Pro 女子速干二合一训练短裤 - 浅清透蓝/白色

Nike Pro

女子速干二合一训练短裤

¥349
浅清透蓝/白色
温和灰绿/白色
黑/白色

Nike Pro 女子速干二合一训练短裤质感轻盈，助你畅快开练。内置弹性骑行短裤，提供出众支撑力，宽松梭织外层，提升舒适包覆效果。


  • 显示颜色： 浅清透蓝/白色
  • 款式： IR1919-435

Nike Pro

¥349

Nike Pro 女子速干二合一训练短裤质感轻盈，助你畅快开练。内置弹性骑行短裤，提供出众支撑力，宽松梭织外层，提升舒适包覆效果。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 梭织外层面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持干爽
  • 弹性内置短裤，提供出色支撑力和包覆效果，令你无拘畅动
  • 中腰设计搭配宽版弹性腰部，妥帖包覆身体核心部位，塑就支撑力十足的舒适体验

产品细节

  • 弹性腰部饰有提花 "NIKE PRO" 字标
  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。紧身裤：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅清透蓝/白色
  • 款式： IR1919-435

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