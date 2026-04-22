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Nike Pro
女子速干二合一训练短裤
¥349
Nike Pro 女子速干二合一训练短裤质感轻盈，助你畅快开练。内置弹性骑行短裤，提供出众支撑力，宽松梭织外层，提升舒适包覆效果。
- 显示颜色： 浅清透蓝/白色
- 款式： IR1919-435
Nike Pro
¥349
Nike Pro 女子速干二合一训练短裤质感轻盈，助你畅快开练。内置弹性骑行短裤，提供出众支撑力，宽松梭织外层，提升舒适包覆效果。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 梭织外层面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持干爽
- 弹性内置短裤，提供出色支撑力和包覆效果，令你无拘畅动
- 中腰设计搭配宽版弹性腰部，妥帖包覆身体核心部位，塑就支撑力十足的舒适体验
产品细节
- 弹性腰部饰有提花 "NIKE PRO" 字标
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。紧身裤：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅清透蓝/白色
- 款式： IR1919-435
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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