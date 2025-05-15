 

Nike Pro 365

女子速干训练短裤

¥249
皇家蓝/白色
黑/元素粉/白色

Nike Pro 365 女子速干训练短裤采用弹性面料，结合 Dri-FIT 技术，为中强度训练提供非凡包覆、出色支撑和干爽体验。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 皇家蓝/白色
  • 款式： CZ9832-407

Nike Pro 365

¥249

出众支撑，柔韧灵活

Nike Pro 365 女子速干训练短裤采用弹性面料，结合 Dri-FIT 技术，为中强度训练提供非凡包覆、出色支撑和干爽体验。该产品含有再生聚酯纤维。

导湿速干，出色支撑

弹性面料结合 Dri-FIT 技术，支撑力出众，为你缔造干爽舒适感受。

出色支撑，非凡包覆

中腰设计搭配宽版弹性腰部，塑就舒适支撑体验，妥帖包覆身体核心部位。

精心裁剪，专注体验

背部采用弧形接缝设计，凸显身体自然曲线，助你心无旁骛。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 皇家蓝/白色
  • 款式： CZ9832-407

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