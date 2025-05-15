Nike Pro 365
女子速干训练短裤
¥249
Nike Pro 365 女子速干训练短裤采用弹性面料，结合 Dri-FIT 技术，为中强度训练提供非凡包覆、出色支撑和干爽体验。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 皇家蓝/白色
- 款式： CZ9832-407
Nike Pro 365
¥249
出众支撑，柔韧灵活
Nike Pro 365 女子速干训练短裤采用弹性面料，结合 Dri-FIT 技术，为中强度训练提供非凡包覆、出色支撑和干爽体验。该产品含有再生聚酯纤维。
导湿速干，出色支撑
弹性面料结合 Dri-FIT 技术，支撑力出众，为你缔造干爽舒适感受。
出色支撑，非凡包覆
中腰设计搭配宽版弹性腰部，塑就舒适支撑体验，妥帖包覆身体核心部位。
精心裁剪，专注体验
背部采用弧形接缝设计，凸显身体自然曲线，助你心无旁骛。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 皇家蓝/白色
- 款式： CZ9832-407
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。