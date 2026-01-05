Nike Pro
Dri-FIT 大童（女孩）光泽感装饰速干训练紧身裤
40% 折让
Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）光泽感装饰速干训练紧身裤柔软非凡且富有弹性，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在温暖天气保持干爽。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV0301-010
Nike Pro
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 光泽变色细节，令你在运动中耀目出彩
- 品牌标志宽版腰部设计，塑就舒适贴合感受
- 面料顺滑且富有支撑力，弹性适中
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
尺寸与尺码
- Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch
- 尺码表
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
