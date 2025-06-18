 

Nike Pro

Dri-FIT 大童（男孩）足球速干长袖训练上衣

¥199
烟灰/黑
白色/黑
黑/白色
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Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖训练上衣采用弹性针织面料搭配导湿速干技术，助你在训练和玩耍时保持干爽。


  • 显示颜色： 烟灰/黑
  • 款式： FJ6822-084

Nike Pro

¥199

Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖训练上衣采用弹性针织面料搭配导湿速干技术，助你在训练和玩耍时保持干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 针织面料柔软顺滑，平缝设计有助减少摩擦，缔造舒适穿着感受

产品细节

  • 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 后领内侧镶边饰有 "NIKE PRO" 字标
  • 可机洗
  • 显示颜色： 烟灰/黑
  • 款式： FJ6822-084

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