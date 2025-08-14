 
Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干舒爽训练七分紧身裤 - 黑/黑/白色

Nike Pro

大童（男孩）速干舒爽训练七分紧身裤

30% 折让

Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干训练七分紧身裤搭载 Dri-FIT 技术，缔造干爽舒适的玩耍体验。 膝盖加固设计，无论是画粉笔画还是足球练习，皆可自信应战。 七分裤长度设计，可单穿也可外搭短裤或队服，助你在比赛中舒适畅动，全力以赴。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FJ6819-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 加分设计：右侧口袋以收纳小物件
  • 弹性针织面料，妥帖包覆身体，缔造舒适无拘的运动体验

产品细节

  • 腰部融入 "NIKE PRO" 标志
  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。 外接片：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。 网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
