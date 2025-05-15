Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干训练七分紧身裤搭载 Dri-FIT 技术，缔造干爽舒适的玩耍体验。 膝盖加固设计，无论是画粉笔画还是足球练习，皆可自信应战。 七分裤长度设计，可单穿也可外搭短裤或队服，助你在比赛中舒适畅动，全力以赴。

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