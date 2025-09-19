Nike Pro
Dri-FIT 大童（女孩）速干训练短裤
25% 折让
穿上 Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干训练短裤，畅享如挚爱运动员般的比赛体验。弹性面料妥帖包覆身体，助你自信畅动，轻松应对室内外球场的不同运动。专业建议：可单穿或外搭比赛短裤。瞩目风范，由你定义。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB1081-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性针织面料，塑就出众贴合感
- 弹性腰部搭配“NIKE PRO”图案，营造舒适贴合效果
- 加固接缝贴合身体自然曲线，令你舒适畅动、伸展自如
产品细节
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。腰头部分：63% 锦纶/21% 聚酯纤维/16% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB1081-010
尺寸与尺码
- Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch
- 尺码表
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
