Nike Pro
Dri-FIT 大童（男孩）速干训练紧身短裤
15% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干训练紧身短裤轻盈舒适，令你释放潜能，轻松应对日常挑战。采用弹性面料，可导湿速干，助你保持干爽舒适，在训练和比赛时发挥上佳表现。腿部配有弹性口袋，令随身小物品触手可及。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FJ6820-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 弹性针织面料，妥帖包覆身体，缔造舒适无拘的运动体验
- 胯下拼接设计，营造充裕空间，助你畅动自如
- 弹性腰部饰有品牌标志，平整亲肤，舒适贴合
产品细节
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。松紧带：58% 聚酯纤维/28% 锦纶/14% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
