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Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干训练紧身短裤 - 黑/黑/白色

Nike Pro

Dri-FIT 大童（男孩）速干训练紧身短裤

10% 折让
黑/黑/白色
白色/白色/黑

Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干训练紧身短裤轻盈舒适，令你释放潜能，轻松应对日常挑战。采用弹性面料，可导湿速干，助你保持干爽舒适，在训练和比赛时发挥上佳表现。腿部配有弹性口袋，令随身小物品触手可及。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FJ6820-010

Nike Pro

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Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干训练紧身短裤轻盈舒适，令你释放潜能，轻松应对日常挑战。采用弹性面料，可导湿速干，助你保持干爽舒适，在训练和比赛时发挥上佳表现。腿部配有弹性口袋，令随身小物品触手可及。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 弹性针织面料，妥帖包覆身体，缔造舒适无拘的运动体验
  • 胯下拼接设计，营造充裕空间，助你畅动自如
  • 弹性腰部饰有品牌标志，平整亲肤，舒适贴合

产品细节

  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。松紧带：58% 聚酯纤维/28% 锦纶/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FJ6820-010

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