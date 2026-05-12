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Nike Pro
Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣
30% 折让
Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣采用修身版型，助你在训练中发挥出色表现。Dri-FIT 技术导湿速干，助你在全力以赴之际保持干爽。领口拉链开襟设计，可拉下亦可拉上，轻松调整包覆效果。插肩袖设计，提升活动灵活度，袖口设有拇指孔，帮助稳固衣袖。
- 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫/白色
- 款式： IF1750-502
Nike Pro
30% 折让
Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣采用修身版型，助你在训练中发挥出色表现。Dri-FIT 技术导湿速干，助你在全力以赴之际保持干爽。领口拉链开襟设计，可拉下亦可拉上，轻松调整包覆效果。插肩袖设计，提升活动灵活度，袖口设有拇指孔，帮助稳固衣袖。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
产品细节
- 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫/白色
- 款式： IF1750-502
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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