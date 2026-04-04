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Nike Pro Dri-FIT 女子平整缝线速干高腰塑形训练骑行短裤 - 宝石蓝

Nike Pro

Dri-FIT 女子平整缝线速干高腰塑形训练骑行短裤

10% 折让

你钟爱的健身佳选单品现已焕新，呈现革新外观，上身就显线条。Nike Pro Dri-FIT 女子平整缝线速干高腰塑形训练骑行短裤质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 宝石蓝
  • 款式： IF1211-570

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其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 柔软弹性面料在关键位置融入匠心排布的罗纹区域，打造塑形效果

产品细节

  • 腰部饰有 NIKE PRO 字标
  • 大身整体成分：46% 聚酯纤维/41% 锦纶/13% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 宝石蓝
  • 款式： IF1211-570

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