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Nike Pro
Dri-FIT 男子速干短袖训练T恤
¥229
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Nike Pro Dri-FIT 男子速干短袖训练T恤采用 Dri-FIT 技术，可导湿速干，助你专注追逐目标。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IH1948-100
Nike Pro
¥229
Nike Pro Dri-FIT 男子速干短袖训练T恤采用 Dri-FIT 技术，可导湿速干，助你专注追逐目标。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料，触感柔软
产品细节
- 59% 棉/41% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IH1948-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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