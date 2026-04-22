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Nike Pro
Dri-FIT 男子速干紧身无袖训练上衣
10% 折让
Nike Pro 系列意在助你自信迎战训练的不同阶段。Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身无袖训练上衣采用紧身版型，质感顺滑且富有弹性，令你舒适应对挚爱运动和活动。弧形下摆设计，提供出色包覆效果，掖入下装后营造稳固感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB7915-010
Nike Pro
10% 折让
Nike Pro 系列意在助你自信迎战训练的不同阶段。Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身无袖训练上衣采用紧身版型，质感顺滑且富有弹性，令你舒适应对挚爱运动和活动。弧形下摆设计，提供出色包覆效果，掖入下装后营造稳固感受。
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
助力畅动
弹性针织面料舒适贴身，助你在不同训练和活动中畅动自如。 平缝结构，顺滑亲肤。
出众包覆
弧形下摆设计，有助于在拉伸和活力畅动时提供出众包覆。加长设计，便于将上衣牢牢掖入下装。
产品细节
- 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB7915-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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