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Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身无袖训练上衣 - 黑/白色

Nike Pro

Dri-FIT 男子速干紧身无袖训练上衣

10% 折让
黑/白色
白色/黑

Nike Pro 系列意在助你自信迎战训练的不同阶段。Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身无袖训练上衣采用紧身版型，质感顺滑且富有弹性，令你舒适应对挚爱运动和活动。弧形下摆设计，提供出色包覆效果，掖入下装后营造稳固感受。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB7915-010

Nike Pro

10% 折让

Nike Pro 系列意在助你自信迎战训练的不同阶段。Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身无袖训练上衣采用紧身版型，质感顺滑且富有弹性，令你舒适应对挚爱运动和活动。弧形下摆设计，提供出色包覆效果，掖入下装后营造稳固感受。

干爽舒适

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

助力畅动

弹性针织面料舒适贴身，助你在不同训练和活动中畅动自如。 平缝结构，顺滑亲肤。

出众包覆

弧形下摆设计，有助于在拉伸和活力畅动时提供出众包覆。加长设计，便于将上衣牢牢掖入下装。

产品细节

  • 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB7915-010

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