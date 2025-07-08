Nike Pro
Dri-FIT 男子速干紧身训练短裤
售罄：
此配色当前无货
Nike Pro 系列助你自信迎战训练的不同阶段，突破个人记录。Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身训练短裤触感顺滑且富有弹性，助你轻松应对挚爱运动和活动。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FB7964-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 弹性针织面料舒适贴身，助你在不同训练和活动中畅动自如
- 弹性腰部设计，舒适贴合
- 侧边口袋，便于存放钥匙或卡片等小物件
产品细节
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。松紧带：58% 聚酯纤维/28% 锦纶/14% 氨纶
- 可机洗
