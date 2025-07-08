 
Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身训练短裤 - 白色/黑

Nike Pro

Dri-FIT 男子速干紧身训练短裤

10% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Pro 系列助你自信迎战训练的不同阶段，突破个人记录。Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身训练短裤触感顺滑且富有弹性，助你轻松应对挚爱运动和活动。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FB7964-100

Nike Pro

10% 折让

Nike Pro 系列助你自信迎战训练的不同阶段，突破个人记录。Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身训练短裤触感顺滑且富有弹性，助你轻松应对挚爱运动和活动。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 弹性针织面料舒适贴身，助你在不同训练和活动中畅动自如
  • 弹性腰部设计，舒适贴合
  • 侧边口袋，便于存放钥匙或卡片等小物件

产品细节

  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。松紧带：58% 聚酯纤维/28% 锦纶/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FB7964-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。