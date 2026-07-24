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Nike Pro
Dri-FIT 速干软顶印花跑步训练运动帽
¥299
戴上 Nike Pro Dri-FIT 速干软顶印花跑步训练运动帽，助你轻松攻克征程。正面采用梭织面料，可导湿速干，背面搭配轻盈网眼布拼接，带来出众透气性。高帽冠和背面可调节松紧绳，舒适贴合，助你畅跑无阻。
- 显示颜色： 黑/浅电流蓝/煤黑
- 款式： IQ1339-010
Nike Pro
¥299
戴上 Nike Pro Dri-FIT 速干软顶印花跑步训练运动帽，助你轻松攻克征程。正面采用梭织面料，可导湿速干，背面搭配轻盈网眼布拼接，带来出众透气性。高帽冠和背面可调节松紧绳，舒适贴合，助你畅跑无阻。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助头部保持干爽舒适
- 大孔网眼设计，缔造出众透气性
- 软顶设计，便于收纳
- Pro 运动帽均采用高帽冠设计，彰显传统棒球风范
产品细节
- 背面设有快速调节松紧绳
- 反光图案和细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料/网眼布/前片里料：100% 聚酯纤维。汗带：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 手洗
- 显示颜色： 黑/浅电流蓝/煤黑
- 款式： IQ1339-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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