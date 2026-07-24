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Nike Pro Dri-FIT 速干软顶印花跑步训练运动帽 - 黑/浅电流蓝/煤黑

Nike Pro

Dri-FIT 速干软顶印花跑步训练运动帽

¥299

戴上 Nike Pro Dri-FIT 速干软顶印花跑步训练运动帽，助你轻松攻克征程。正面采用梭织面料，可导湿速干，背面搭配轻盈网眼布拼接，带来出众透气性。高帽冠和背面可调节松紧绳，舒适贴合，助你畅跑无阻。


  • 显示颜色： 黑/浅电流蓝/煤黑
  • 款式： IQ1339-010

Nike Pro

¥299

戴上 Nike Pro Dri-FIT 速干软顶印花跑步训练运动帽，助你轻松攻克征程。正面采用梭织面料，可导湿速干，背面搭配轻盈网眼布拼接，带来出众透气性。高帽冠和背面可调节松紧绳，舒适贴合，助你畅跑无阻。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助头部保持干爽舒适
  • 大孔网眼设计，缔造出众透气性
  • 软顶设计，便于收纳
  • Pro 运动帽均采用高帽冠设计，彰显传统棒球风范

产品细节

  • 背面设有快速调节松紧绳
  • 反光图案和细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料/网眼布/前片里料：100% 聚酯纤维。汗带：91% 聚酯纤维/9% 氨纶  
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/浅电流蓝/煤黑
  • 款式： IQ1339-010

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