Nike Pro Dri-FIT Packable 女子训练上衣在需要时可提供轻盈包覆，不使用时易于齐整收纳。梭织面料略带弹性，助你保持干爽，在训练和比赛中畅享自由无拘的运动体验。高领和弹性袖口设计，为关键部位塑就出众包覆体验，在运动时营造稳固贴合效果。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。