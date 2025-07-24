 
Nike Pro Elite 2.0 防晒速干篮球训练护臂（1 只） - 白色/黑/黑

Nike Pro Elite 2.0

防晒速干篮球训练护臂（1 只）

¥119
白色/黑/黑
黑/白色/白色

Nike Pro Elite 2.0 防晒速干篮球训练护臂（1 只）采用速干技术，营造干爽专注的运动体验，贴合设计助力实现出众比赛表现。流线设计赋予自然流畅的运动体验，制霸比赛。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： AC4183-127

Nike Pro Elite 2.0

¥119

基本装备，场上佳选

Nike Pro Elite 2.0 防晒速干篮球训练护臂（1 只）采用速干技术，营造干爽专注的运动体验，贴合设计助力实现出众比赛表现。流线设计赋予自然流畅的运动体验，制霸比赛。

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 护臂为其覆盖肌肤提供 UVA 和 UVB 保护
  • 平缝结构，舒适亲肤

产品细节

  • UPF 40+
  • 材料：80% 聚酯纤维/15% 氨纶/5% 硅胶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： AC4183-127

请注意：

该产品能为被产品覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取出色防晒保护，建议使用优质防晒霜

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